İnternet bağımlılığına dikkat edilmeli
Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir, internet kullanıcılarına, "Önemli olanın siz, sizin kişiliğiniz olduğunu unutmayın." uyarısında bulundu.08 Eylül 2019 Pazar 10:33
Teknoloji ve internet bağımlılığına dikkat edilmesi gerektiğini belirten Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir, “Çevrimiçi ortamlarda paylaşılan kişisel veriler gelecekte olumsuz sonuçlar doğurabilir. Paylaşımlar noktasında temkinli olunmalı” uyarısında bulundu. Bireysel verilerin takipçi sayısı ve beğeni adedinden daha önemli olduğunu belirten Bilir, internet kullanıcılarına “Önemli olanın siz, sizin kişiliğiniz olduğunu unutmayın” diye seslendi.
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