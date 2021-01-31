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Sağlık İnternet bağımlılığı için 'Yeşilay' önerisi
Sağlık

İnternet bağımlılığı için 'Yeşilay' önerisi

Uzman Psikoterapist Adnan Kalkan, internet bağımlılığı konusunda dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Yeniakit Publisher
2021-01-31 19:57:00 -
İnternet bağımlılığı için 'Yeşilay' önerisi

Uzman Psikoterapist Adnan Kalkan, "İnternet bağımlılığını önleme yolları" başlıklı dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

İşte Adnan Kalkan'ın o yazısı:

Kişi bilmediğinin düşmanıdır. Bilgi ise uygulamanın ön şartıdır. İnternet bağımlılığının önlenmesinde en önemli yollardan biri bilgilendirmedir. Anne babalar çocuklarına bağımlılık hakkında bilgi vermelidir. Öğretmenler ise okullarda öğrencilere bilgilendirmeler yapmalıdır. Farkındalık oluştuğu takdirde önleme de daha kolay olacaktır.

Eğitim yoluyla önleme yolu

Eğitim en önemli önleme yollarındandır. Nitekim eğitim şahısta kalıcı izli davranış kazandırmayı amaçlar. Bu minvalde gerek kitap yoluyla, gerekse yaygın ve örgün eğitim yoluyla bağımlılık önlenmeye çalışılmalıdır. Bağımlılık önleme konusunda Türkiye Yeşilay Cemiyeti’nin çalışmalarından faydalanılabilir.

Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Çocuk ve gençleri sosyal ve kültürel faaliyetlere yönlendirerek onların ders dışı ve internete bağlanma ihtimali olan zamanlarını doldurunca bağımlılığa giden ihtimal yollar da kapanmış olacaktır.

Topyekûn toplumsal mücadele yolu

Toplumsal düzeyde yapılacak önleme çalışmaları genel farkındalık oluşturacaktır. Dolayısıyla aileler, eğitim kurumları ve özellikle sivil toplum kuruluşları medya ve teknoloji bağımlılığı konusunda topyekûn mücadele etmelidir. Nitekim devlet kurumları ve sivil toplum kuruluşları iş birliği yaptığı durumda mücadelenin muvaffak olması daha isabetli olacaktır.

Fiziksel ve sosyal çevrenin düzenlenmesi yolu

Çocuklar ve gençlerin en başta odalarında bilgisayar ve internetin kontrollü kullanımı ile çevresel düzenleme yapılabilir. Bununla birlikte internet ortamında dijital oyun oynayan arkadaşa sahip olan çocuk ve gençler de bağımlı olabilmektedir. Nitekim grupça oynanan oyunlar bağımlılığa sebep olabilmektedir.

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