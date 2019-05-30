Inter’de Spalletti dönemi sona erdi İtalya Serie A ekiplerinden Inter, Teknik Direktör Luciano Spalletti ile yolların ayrıldığını açıkladı.

İtalya Serie A ekiplerinden Inter, Teknik Direktör Luciano Spalletti ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Serie A’da sezonu 4. sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi bileti alan Inter, teknik direktör değişikliğine gidiyor. Milano temsilcisinin internet sitesinden yapılan açıklamada, Teknik Direktör Luciano Spalletti ile yolların ayrıldığı duyuruldu. Mesajda, 60 yaşındaki teknik adama şimdiye kadar yaptığı çalışmalar için teşekkür edildi.

Inter’in başında iki sezon görev yapan İtalyan teknik adam, iki sezonda da ligi 4. sırada tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi bileti aldı.

Yaşanan ayrılığın ardından Inter’in kısa süre içinde takımın başına Antonio Conte’yi getirmesi bekleniyor.

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