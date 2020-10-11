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Spor Inter'de Kovid-19 vakaları artıyor
Spor

Inter'de Kovid-19 vakaları artıyor

İngiliz kanat oyuncusu Ashley Young'ın da Kovid-19 testi pozitif çıktı

Yeniakit Publisher
2020-10-11 16:53:02 -
Inter'de Kovid-19 vakaları artıyor

ROMA (AA) - İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter'de İngiliz kanat oyuncusu Ashley Young’ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Mavi-siyahlı ekipten yapılan açıklamaya göre, 35 yaşındaki İngiliz oyuncunun, dün Appiano Gentile’deki tesislerde yapılan Kovid-19 testinin sonucu pozitif çıktı.

Ashley Young’ın kendisini evinde tecrit altına aldığı belirtildi.

Young’ın Kovid-19 testinin pozitif çıkmasıyla Inter’de hastalığı kapan oyuncu sayısı da 6’ya yükseldi. Mavi-siyahlı ekipte, bu hafta içinde Alessandro Bastoni, Milan Skriniar, Roberto Gagliardini, Radja Nainggolan ve Ionut Radu’nun Kovid-19’a yakalandığı açıklanmıştı.

Takımdaki Kovid-19 vakalarının hızla arttığı Inter, milli takım maçları nedeniyle bu hafta sonu maç yapmazken, gelecek hafta Milan ile derbi mücadelesine çıkacak.

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