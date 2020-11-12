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Spor Intercity İstanbul Park giriş ücreti
Spor

Intercity İstanbul Park giriş ücreti

Formula bileti ne kadar? | Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 14. etabı DHL Türkiye Grand Prix'i 13-15 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek. Dev organizasyon öncesinde pek çok kişi Intercity İstanbul Park’ın adresini ve giriş ücretini araştırıyor? | Peki, Formula 1’e seyirci alınacak mı?

Yeniakit Publisher
2020-11-12 13:54:00 -
Intercity İstanbul Park giriş ücreti

Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'i 13 Kasım Cuma günü başlayacak. Dev organizasyonu yakından takip etmek isteyenler biletlerin ne kadar olduğunu merak ediyor. Peki, Formula 1’e seyirci alınıyor mu?

Intercity İstanbul Park giriş ücreti

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 14. etabı DHL Türkiye Grand Prix'i, Intercity İstanbul Park’ta gerçekleştirilecek. Organizasyona koronavirüs salgını sebebiyle seyirci alınmayacak.

Intercity İstanbul Park 7 kez Formula 1’e ev sahipliği yaptı. 9 yıldır ise Formula 1 takviminde İstanbul yer almıyordu.

İstanbul Park pek çok organizasyona ev sahipliği yapıyor. Organizasyonlara göre giriş ücretleri, katılım ücretleri değişiyor.

S Sport frekansı
S Sport frekansı

Spor

S Sport frekansı

Intercity İstanbul Park nerede?
Intercity İstanbul Park nerede?

Spor

Intercity İstanbul Park nerede?

Intercity İstanbul Park nasıl gidilir?
Intercity İstanbul Park nasıl gidilir?

Spor

Intercity İstanbul Park nasıl gidilir?

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