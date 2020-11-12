Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'i 13 Kasım Cuma günü başlayacak. Dev organizasyonu yakından takip etmek isteyenler biletlerin ne kadar olduğunu merak ediyor. Peki, Formula 1’e seyirci alınıyor mu?

Intercity İstanbul Park giriş ücreti

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 14. etabı DHL Türkiye Grand Prix'i, Intercity İstanbul Park’ta gerçekleştirilecek. Organizasyona koronavirüs salgını sebebiyle seyirci alınmayacak.

Intercity İstanbul Park 7 kez Formula 1’e ev sahipliği yaptı. 9 yıldır ise Formula 1 takviminde İstanbul yer almıyordu.

İstanbul Park pek çok organizasyona ev sahipliği yapıyor. Organizasyonlara göre giriş ücretleri, katılım ücretleri değişiyor.