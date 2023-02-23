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Spor Inter tur kapısını araladı
Spor

Inter tur kapısını araladı

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Inter sahasında Porto'yu 1-0'lık skorla yendi.

Yeniakit Publisher
2023-02-23 02:30:00 -
Inter tur kapısını araladı

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında İtalyan ekibi Inter sahasında Portekiz temsilcisi Porto'yu konuk etti. Giuseppe Meazza'da oynanan karşılaşmayı Inter 1-0 kazandı.

Inter'e galibiyeti getiren golü 86. dakikada Lukaku kaydetti.

Porto 10 kişi kaldı

Karşılaşmanın 41. dakikasında sarı kart gören Portolu Otavio, 78. dakikada ikinci sarıdan kırımızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Inter'de milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte Inter, 14 Mart'ta Portekiz'de oynanacak rövanş maçı öncesi avantaj sağladı.

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