Inter tur kapısını araladı
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Inter sahasında Porto'yu 1-0'lık skorla yendi.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında İtalyan ekibi Inter sahasında Portekiz temsilcisi Porto'yu konuk etti. Giuseppe Meazza'da oynanan karşılaşmayı Inter 1-0 kazandı.
Inter'e galibiyeti getiren golü 86. dakikada Lukaku kaydetti.
Porto 10 kişi kaldı
Karşılaşmanın 41. dakikasında sarı kart gören Portolu Otavio, 78. dakikada ikinci sarıdan kırımızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Inter'de milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonuçla birlikte Inter, 14 Mart'ta Portekiz'de oynanacak rövanş maçı öncesi avantaj sağladı.
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