Inter-Bayern Münih maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında Inter ile Bayern Münih karşı karşıya gelecek. Peki, Inter-Bayern Münih maçı saat kaçta? Inter-Bayern Münih muhtemel 11:
Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Inter ile Bayern Münih karşılaşacak. Peki, maç ne zaman saat kaçta?
Inter-Bayern Münih maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
Inter, 7 Eylül Çarşamba akşamı Bayern Münih’i konuk edecek. TSİ 22.00’de başlayacak olan maç CBC Sport ve Exxen’den naklen yayımlanacak.
Inter-Bayern Münih muhtemel 11’ler:
Inter: Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro, Dzeko
Bayern Münih: Neuer; Pavard, Upamecano, de Ligt, Davies; Kimmich, Sabitzer; Coman, Muller, Musiala; Mane.