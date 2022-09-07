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Spor Inter-Bayern Münih maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
Spor

Inter-Bayern Münih maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında Inter ile Bayern Münih karşı karşıya gelecek. Peki, Inter-Bayern Münih maçı saat kaçta? Inter-Bayern Münih muhtemel 11:

Yeniakit Publisher
2022-09-07 12:45:00 -
Inter-Bayern Münih maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Inter ile Bayern Münih karşılaşacak. Peki, maç ne zaman saat kaçta?

Inter-Bayern Münih maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

Inter, 7 Eylül Çarşamba akşamı Bayern Münih’i konuk edecek. TSİ 22.00’de başlayacak olan maç CBC Sport ve Exxen’den naklen yayımlanacak.

Inter-Bayern Münih muhtemel 11’ler:

Inter: Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro, Dzeko

Bayern Münih: Neuer; Pavard, Upamecano, de Ligt, Davies; Kimmich, Sabitzer; Coman, Muller, Musiala; Mane.

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