Intel, yeni bir işlemci tasarlıyor

Intel, yapay zeka şirketi Movidius’u yaklaşık 6 sene önce bünyesine katmıştı. Ancak o dönemden bu yana, Intel’den bu konuda herhangi bir ciddi adım gelmemişti. Ancak son gelen bilgilere göre Intel, yapay zeka çalışma hızını artırmak için oluşturulmuş yeni bir işlemci türü üzerinde çalışıyor. Henüz yeni işlemci hakkında resmi bir açıklama yapılmadı ancak Intel yakın zamanda bu işlemciye açıkça atıfta bulunan yeni bir Linux sürücüsü yayınladı.

“Çok yönlü işlem birimi” (VPU) olarak adlandırılan sistemin Intel’in 14. Nesil Core (Meteor Lake) işlemcilerinde yer alması bekleniyor. Gelen iddialara göre VPU, bilgisayar görüşü ve derin öğrenme uygulamaları genelinde cihaz performansını artıracak.

Genel olarak konuşursak, iki türlü yapay zeka iş yükü vardır: eğitim ve çıkarım. Eğitim, belirli yeteneklere sahip yapay zeka uygulamaları geliştirmek için büyük ölçekli veri kümelerinin kullanımı üzerinde yoğunlaşırken, çıkarım ise bir sonuç üretmek için bu sistemlerin yeni veriler ile beslenmesini sağlar.

İlgili veri miktarının bir ürünü olarak eğitim tarafı, yüksek düzeyde bilgi işlem yoğunluğu nedeniyle çok daha zaman alıcıdır. Buna karşılık, çıkarımın ise neredeyse anında tamamlanması gerekir. Bu durum da hesaplama gereksinimlerinin önemli ölçüde farklılık gösterdiğini açıkça ortaya koyuyor.

Ayrıntılar açık bir şekilde yetersiz olsa da, Intel’in yeni VPU’su, istemci cihazlardaki iş yükünü hızlandırmak için tasarlanmış gibi görünüyor. Şirketin diğer CPU serilerinde de benzer teknolojiden yararlanıp faydalanmayacağı ise henüz netlik kazanmadı.