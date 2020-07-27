Intel işlemcili yeni iMac modelleri geliyor!
Apple, Intel işlemcili yeni iMac modelleri tanıtıcağını duyurdu. Peki Intel işlemcili yeni iMac modelleri ne zaman tanıtılacak?
Apple'dan güç birleştirme ortaklığı haberi geldi. Teknoloji devi olan Apple'ın yeni modellerinde İntel ile çalışacak. Yeni intel işlemcilli iMac'lerini tanıtmaya hazırlanan Apple, bu hafta içersinde lansman yapmayı planlıyor. Yeni iMac'lerde 10 nesil İntel işlemci kullanılacak. Ayrıca yeni modellerin tasarımında herhangi bir değişiklik olması beklenmiyor.