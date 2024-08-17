Intel Core Ultra 9 QS beklentileri aştı

Yeni nesil Intel Core Ultra 9 işlemcileri, çıkış tarihine yaklaşırken merakla beklenen performans değerlerini ortaya koymaya başladı. Son gelen bilgilere göre, Intel Core Ultra 9 QS versiyonu, 24 çekirdekli yapısıyla 5.7 GHz’lik bir hıza ulaşabiliyor. Peki bu nasıl mümkün olabilir? İşte detaylar…

Intel Core Ultra 9 QS işlemcisi 5.7 GHz hıza ulaşıyor!

24 çekirdekli Intel Core Ultra 9 QS işlemcinin ulaştığı bu hız, daha önceki ES2 sürümünden tam 1.0 GHz daha yüksek. İşlemci, 8 büyük çekirdek (Lion Cove) ve 16 küçük çekirdek (Skymont) konfigürasyonuyla donatılmış durumda. Devasa performans artışı, Intel’in TVB (Thermal Velocity Boost) teknolojisi sayesinde elde ediliyor.

Yeni Core Ultra 9 QS, P çekirdeklerinin tamamında 5.4 GHz hıza çıkarken, E çekirdekleri 4.6 GHz hızında çalışabiliyor. Ancak, Core i9-14900KS ile karşılaştırıldığında, bu yeni işlemci biraz geride kalıyor, çünkü i9-14900KS 6.2 GHz hıza ulaşabiliyor.

Bu yeni işlemcinin, Intel’in “Arrow Lake-S” serisinin en güçlü üyesi olabileceği konuşuluyor. Ancak, Intel’in geçmişte “KS” versiyonları çıkardığı düşünülürse, bu serinin daha da güçlü modelleri gelecekte karşımıza çıkabilir.

Yeni nesil işlemcilerin bu performansı, özellikle üst düzey bilgisayar kullanıcıları ve oyun tutkunları için önemli bir gelişme. Intel, bu pazardaki rekabetiyle hem hız hem de verimlilik konusunda çıtayı daha da yukarı taşıyor gibi görünüyor.

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Kaynak: Shift Delete