İnsülin direnci nedir? İnsülin direnci belirtileri nelerdir nasıl anlaşılır?

Kilo vermekte güçlük çekenler, ani açlık hissiyle karşılaşanlar, göbek bölgesinde yağlanma sorunu olduğunu düşünenlerin pek çoğu ‘İnsülin direnci nedir?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, insülin direncinin bir tedavisi var mı?

İnsülin direnci nedir?

İnsülin direnci, insan vücudunun kaslarında, yağında ve karaciğerde bulunan hücrelerin insüline doğru şekilde tepki vermediği ve bu nedenle enerji için kandaki glukozu kullanamadığı durumdur.

İnsülin direnci belirtileri nelerdir nasıl anlaşılır?

Ağır bir yemek sonrası, şekerli bir gıda yedikten sonra gereğinden fazla bir ağırlık hissi, uyku hali oluşması;

Yemekten sonra şekerin kontrolsüz olarak düşmeye başlamasıyla el titremesi, terleme,

Mide kazınması şikayetleri;

Kilo almanın kontrol edilememesi

Sık tatlı yeme isteği

Yorgunluk hissi

Bel çevresinin giderek genişlemesi

'Akantozis Nigrikans' denilen özellikle koltuk altı, kasık, boyun bölgelerinde esmerleşme

Karaciğerde yağlanma

Kadınlarda adet düzensizlikleri

İnsülin direnci neden oluyor?

Özellikle karın bölgesinde yağlanma şeklinde görülmesi,

Obezite,

Aktif olmayan yaşam tarzı,

Karbonhidrat ağırlıklı diyet,

Gestasyonel diyabet,

Alkole bağlı olmayan karaciğer yağlanması hastalığı ve polikistik over sendromu gibi sağlık koşulları,

Ailede diyabet geçmişi,

Sigara içme,

Etnik köken,

İleri yaş, özellikle 45 yaş sonrası,

Cushing Sendromu ve akromegali gibi hormonal bozukluklar,

Steroidler, antipsikotikler ve HIV ilaçları gibi ilaçlar,

Uyku apnesi gibi uyku sorunları.

İnsülin direnci tedavisi var mı?

Günlük beslenme ile alınan kalori miktarının sınıflandırılması ve yüksek glisemik içeriğe sahip gıdaların tüketiminden kaçınmak bu uygulamalar arasında yer alır. Fiziksel aktivite ile birlikte vücudun enerji kullanımı artırılarak kas dokusunun insüline karşı yeniden duyarlı hale gelmesine katkı sağlanabilir. Düzenli fiziksel aktivite ile aynı zamanda bel bölgesinde yağ dokusunun azaltılması sağlanabilir.