Instagram'ın yeni özelliği kullanıma sunuldu

Dünya genelinde yaklaşık 1 milyar aktif kullanıcısı bulunan sosyal medya devi Instagram, kullanıcıların sağlıkla ilgili rehber içeriklere daha kolay ulaşabilmelerini sağlayacak yeni bir özelliği kullanıma sundu. İlk etapta saadece sağlıkla ilgili içeriklerin bulunacağı ancak ilerleyen dönemlerde bu kapsamın daha da genişletileceği belirtildi.

Kullanıma sunulan yeni özellik ile birlikte kullanıcıların profil sayfalarına yeni bir sekme eklenecek. Bu sekme sayesinde ise kullanıcılar, uzman kişiler ya da yetkili kurumlar tarafından hazırlanmış olan rehber içeriklere erişebilecek. Ayrıca takip edilen hesaplar tarafından tavsiye edilen içeriklerin görüntülenmesi de sağlanacak. Bu sayede kullanıcılar, sağlıkları ile ilgili fotoğraf ve videolara ve spesifik içeriklere daha kolay ulaşabilecekler.