Instagram'ın meşhur özelliği artık Whatsapp'ta

Whatsapp kullanıcılarının uygulama kullanımı açısından daha rahat bir işleyiş için çalışmalarına devam ediyor. Bundan sonra gelen mesajlara daha hızlı tepki verilmesi adına yeni bir güncelleme üzerine çalışan Whatsapp Instagramın meşhur özelliğini kendisine eklemeye çalışıyor.

ÇİFT DOKUNMA ÖZELLİĞİ GELİYOR

WhatsApp beta 2.24.16.7 güncellemesi ile Instagramın meşhur özelliği Whatsapp’a da gelecek. Bu özellik ile kullanıcılar kendilerine gelen mesajlara çift dokunarak mesajlara daha hızlı tepki verebilecek. Bununla beraber artık basılı tutarak tepki ekranını açmaya gerek kalmayacak.

Söz konusu güncelleme hali hazırda gelişme aşamasında olup yakın bir zamanda kullanıcıların deneyimine sunulacak.