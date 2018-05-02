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Instagram'dan yeni özellik! WhatsApp'a rakip oluyor!

Sosyal paylaşım uygulaması Instagram'a iyi büyük yenilik geliyor. Görüntülü konuşma ve yenilenmiş keşfet özelliği kullanıcıların hizmetine sunulacak..

02 Mayıs 2018 Çarşamba 12:45
Instagram'dan yeni özellik! WhatsApp'a rakip oluyor!

Instagram'ın Keşfet sayfasının tepe bölümüne eklenecek yeni tuşlar, kullanıcıların hayvanlar, fotoğrafçılık, mimari gibi konu başlıkları arasında kolay geçiş yapabilmelerini sağlayacak. Sosyal ağa ekleneceği duyurulan diğer özellik ise görüntülü görüşme. Şu an için test edilen özelliğin, 'yakında' küresel olarak tüm kullanıcılara sunulacağı duyuruldu.


GRUP OLARAK DA GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞÜLEBİLECEK

Görüntülü görüşme, ister iki kişi arasında istenirse de küçük bir grupla gerçekleştirilebilecek. Instagram bu grubun kaç kişiyle sınırlı olacağını duyurmazken, bugün WhatsApp için duyurulan benzer özelliğin dört kişiye kadar görüntülü görüşme yapılmasına olanak tanıdığını belirtmekte fayda var.
Instagram söz konusu yeniliklerin önümüzdeki haftalarda tüm dünyadaki kullanıcılar için devreye sunulacağını açıkladı.

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 12:45
  1. instagram
  2. WhatsApp
  3. görüntülü konuşma özelliği

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