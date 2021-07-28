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Teknoloji Instagram'dan önemli değişiklik!
Teknoloji

Instagram'dan önemli değişiklik!

Fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram, artık 16 yaş altındakilerin açtığı hesapları otomatik olarak "gizli hesap" statüsüne alacak.

Yeniakit Publisher
2021-07-28 20:34:00 -
Instagram'dan önemli değişiklik!

Bugüne kadar yapılan araştırmalar, Instagram'ın "gizli hesap" olarak atadığı beş hesaptan sadece birinin kullanıcı tarafından "herkese açık hesap" haline getirildiğini ortaya koydu. 16 yaş altında olup da hesabı gizli hale getirilen, yani özel hesap kategorisine alınan kullanıcılar, hesabını herkese açık hale getirmek istediğinde, Instagram bir uyarı mesajı göndererek özel hesapta kalmanın faydalarını kullanıcıya bildirecek.

Instagram, 13 yaş altı kullanıcılar için de yeni uygulamaları teşvik edeceğini duyurdu. Uygulamanın sahibi olan Facebook şirketinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şu an zaten hepsi çevrimiçi ve bu gençlerin yaşlarını olduğundan daha büyük göstermesini engelleyecek sağlam bir yöntem de olmadığı için; özellikle onlar için tasarlanmış deneyimler geliştirmek istiyoruz. Bu araçlar ebeveynler ve vasiler tarafından kontrol ediliyor olacak."

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