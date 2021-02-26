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Teknoloji Instagram’dan Facebook görüntülü araması yapılır mı?
Teknoloji

Instagram’dan Facebook görüntülü araması yapılır mı?

Instagram’dan Facebook görüntülü araması nasıl yapılır? Instagram’dan Facebook görüntülü konuşma nasıl yapılır? soruları hem Facebook hem de Instagram kullanıcıları tarafından merak edilmekte. Facebook için uygulamalar arası iletişim, Instagram arkadaşlarınızla ve bağlantılarınızla bilgisayarınızda Facebook hesabınızdan sohbet etmenize olanak tanır.

Yeniakit Publisher
2021-02-26 16:39:00 - 2021-02-26 16:40:44
Instagram’dan Facebook görüntülü araması yapılır mı?

Instagram hesapları da size mesaj gönderebilir ve uygulamalar arası bu mesajları Messenger ve Facebook Sohbetler listenize alırsınız. Instagram'daki bir kişi sizinle bir sohbet başlatmak istediğinde, Facebook profilinizde gözden geçirebileceğiniz veya değiştirebileceğiniz herkese açık profil bilgilerinize dayanarak sizi aratabilir.

Bir Instagram hesabı size bir mesaj isteği gönderirse bu mesajı engelleyebilir, silebilir veya yanıtlayabilirsiniz ve bu kişi siz yanıt verene kadar isteği gördüğünüzü anlayamaz. Yanıtlayarak bu kişinin mesaj isteğini kabul ederseniz bu kişi size direkt mesajlar gönderebilir, Aktif Durumunuz gibi bilgileri ve mesajlarını ne zaman gördüğünüzü görebilir.

Instagram hesabınızı Hesaplar Merkezinize ekledikten sonra tüm mesaj gönderim seçeneklerini görebilirsiniz.

Arama sonuçlarınızda Instagram kişileri için öneriler görmezsiniz ve kullanıcı adının tamamını girmeniz gerekebilir.

Instagram Facebook arasında mesajlaşma nasıl yapılır?

Artık Instagram ve Facebook arasında kişileri arayıp mesaj gönderebilir, bu kişilerle görüntülü sohbet edebilir veya gönderileri yeniden paylaşabilirsin.

Instagram hesabı olan kişiler seni arayabilir ve sana mesaj istekleri gönderebilir. Mesaj Gönderimi Ayarlarında kimden haber almak istediğini seç.

Instagram hesabı olan kişiler artık seni arayabilir ve sana mesaj istekleri gönderebilir. Şuradan daha fazla bilgi alabilirsin: Yardım Merkezi.

Bana Instagram’da Facebook’ta kimlerin mesaj gönderebileceğini seçebilir miyim?

Evet. Mesaj isteklerini nerede alacağına veya alıp almayacağına karar vermek için şuraya git: Mesaj Gönderimi Ayarları.

Aktif Durumumu kimler görebilir?

Etkinleştirilirse, Facebook ve Instagram'da sana mesaj gönderen hesaplar Aktif Durumunu görebilir.

Bu güncelleme hikayemi kimlerin görebileceğini değiştirir mi?

Bu güncelleme Facebook ve Messenger'daki hikayeni kimlerin görebileceğini değiştirmez.

Instagram hesabıma gönderilen mesajları görebilir miyim?

Mesajlar yalnızca gönderildikleri hesapta görünür. Birisi Facebook veya Messenger hesabınıza bir mesaj gönderirse bu mesajı Messenger ve Facebook Sohbetler listenizde görebilir ancak Instagram hesabınızda göremezsiniz. Aynı şekilde, Instagram hesabınıza gönderilen mesajları Messenger veya Facebook hesabınızda görmezsiniz.

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