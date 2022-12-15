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Teknoloji Instagram'dan çalınan hesaplar için yeni çözüm
Teknoloji

Instagram'dan çalınan hesaplar için yeni çözüm

Çalınan hesapları geri almada yavaş davranan Instagram bu sorunu ortadan kaldırmak için yeni yöntemi açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-12-15 22:02:00 - 2022-12-15 22:10:38
Instagram'dan çalınan hesaplar için yeni çözüm

Instagram, çalınan hesapları geri alma konusunda çoğunlukla yavaş kalıyordu. Şirket, bu soruna çözüm bulmak için yeni özelliğini duyurdu.

Uzun süredir Instagram hesap çalınmaları sosyal medya kullanıcıları için büyük bir problem teşkil ediyor. Özellikle sosyal medya fenomenleri, hesapları bilgisayar korsanları tarafından çalındıktan sonra geri almak için uzun uğraşlar verdi. Hesap güvenliği adına kullanıcılarına destek olmakta geç kalan şirket, çalınan hesapları geri alabilmek için yeni bir yol oluşturdu. İşte detaylar…

Instagram, hesap erişim sorunlarını bildirmek ve çözüme ulaşabilmek için geliştirilen yeni özelliği Instagram.com/hacked‘i duyurdu. Yeni platform, kullanıcıların erişimini kaybettiği, çalındığını düşündüğü veya parolalarını unuttuğu hesabı bildirmeleri için tasarlandı. Geçmişte hesap çalınma bildirimlerine destek olmakta zorlanan şirket, bu özellik ile süreci hızlandırmayı amaçlıyor.

Geçtiğimiz senelerde yayınlanan raporlara göre, çoğu sosyal medya fenomeni çalınan hesaplarını geri alabilmek için bilgisayar korsanlarına fidye ödemek zorunda kaldı. Bu gibi durumların önüne geçmek isteyen Instagram, bu senenin başlarında kimlik kontrolü için kullanıcının iki arkadaşından onay alma özelliğini test ettiğini duyurdu. Buna göre, çalınan hesabını kurtarmak isteyen kullanıcı, iki arkadaşından ona kefil olmasını isteyebilecek. Bugün itibariyle özellik herkesin kullanımına açıldı.

Ayrıca şirket, bugün yaptığı duyuruda hesap korsanlığını gerçekleşmeden önce durdurmaya yönelik çalışmalar yaptığını açıkladı. Öyle ki platform gelecekte, başka birinin kimliğine bürünmüş olabilecek şüpheli hesaplar hakkında uyarılar göndermeyi test ediyor.

Ek olarak Instagram, Topluluk İlkeleri‘ne aykırı olan ve başka kimliğe bürünen hesaplar da dahil olmak üzere otomatik sistemlerinin şüpheli bulduğu hesapları kapatacağını söyledi. Şirket, önümüzdeki aylarda ise bir işletmeyi taklit ediyor olabilecek hesaplar tarafından gelen özel mesajlarda uyarı göndereceklerini açıkladı.

Kaynak: Webtekno

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