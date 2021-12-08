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Teknoloji Instagram'dan bomba özellik! Anne-babalar çok sevinecek
Teknoloji

Instagram'dan bomba özellik! Anne-babalar çok sevinecek

Instagram, çocuklarının ulaşacağı içerik türü ve kimlerle etkileşime geçebilecekleri konusunda endişeli olan ebeveynler için uygulamaya ebeveyn kontrolleri getirme planlarını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-12-08 11:32:00 -
Instagram'dan bomba özellik! Anne-babalar çok sevinecek

Instagram, çocuklarının ulaşacağı içerik türü ve kimlerle etkileşime geçebilecekleri konusunda endişeli olan ebeveynler için uygulamaya ebeveyn kontrolleri getirme planlarını duyurdu.

Instagram’ın başkanı Adam Mosseri konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı: “Ebeveynler, gençler için neyin en iyi olduğunu bilirler, bu nedenle gençleri Instagram’da yönlendirmelerine ve desteklemelerine yardımcı olacak ilk araçlarımızı mart ayında kullanıma sunmayı planlıyoruz. Ebeveynler, gençlerin Instagram’da ne kadar zaman harcadıklarını görebilecek ve zaman sınırlarını belirleyebilecekler.”

Mosseri sözlerine şu şekilde devam etti: “Ayrıca, gençlere, birini şikayet ettiklerinde ebeveynlerini bilgilendirmeleri için yeni bir seçenek sunacağız ve ebeveynlerine bu konuda onlarla konuşma fırsatı vereceğiz. Zamanla daha fazla seçenek eklemeye devam edeceğiz.”

 

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