İnstagram'da yeni dönem başlıyor
Dev sosyal medya platformu Facebook, yayınladığı bir blog yazısında Instagram üzerinden para toplama özelliğinin kısa bir süre sonra kullanılmaya başlanacağını duyurdu.
Dünyanın en aktif kullanılan dev sosyal medya platformu Facebook, yayınladığı bir blog yazısında, Instagram üzerinden para toplama özelliğinin kısa bir süre sonra kullanıcılara sunulacağını açıkladı.
Yapılan açıklamada, yeni bağış toplama özelliğinin ABD, Birleşik Krallık ve İrlanda'da gerçekleştirilecek küçük bir test ile başlayacağı belirtildi.