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Teknoloji

İnstagram'da yeni dönem başlıyor

Dev sosyal medya platformu Facebook, yayınladığı bir blog yazısında Instagram üzerinden para toplama özelliğinin kısa bir süre sonra kullanılmaya başlanacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-07-23 04:38:00 -
İnstagram'da yeni dönem başlıyor

Dünyanın en aktif kullanılan dev sosyal medya platformu Facebook, yayınladığı bir blog yazısında, Instagram üzerinden para toplama özelliğinin kısa bir süre sonra kullanıcılara sunulacağını açıkladı.

Yapılan açıklamada, yeni bağış toplama özelliğinin ABD, Birleşik Krallık ve İrlanda'da gerçekleştirilecek küçük bir test ile başlayacağı belirtildi.

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