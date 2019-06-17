Instagram'a yeni özellik geliyor! Bundan sonra o kadar kolay değil

Instagram, hesap kurtarmayı kolaylaştıran ve hackerların ilk etaptaki hareketlerini zorlaştıran yeni bir uygulama içi hesap kurtarma özelliğini test ediyor. Hesabınızın çalındığını farkettiğinizde yapmanız gereken işlemler uygulama üzerinde detaylandırılacak.

Sadece e-posta veya bir destek formu doldurup beklemek zorunda kalmayacaksınız. En sık kullandığınız e-posta adresiniz veya telefon numaranız gibi iletişim bilgileri istendikten sonra verdiğiniz iletişim bilgilerine altı haneli bir kod gönderilecek.

Anında bilgi verilecek

Ayrıca Instagram, bilgisayar korsanlarının hesabınızı farklı bir cihazdan ele geçirirken e-posta veya telefon numarası kodlarını kullanması sırasında size bildirim gönderecek ve farklı cihazlardan giriş yapan kullanıcılardan anında haberdar olacaksınız.

Bu yeni yöntemde hacker, kullanıcı adı ve iletişim verilerinizi değiştirmiş olsa bile hesabınızı kurtarabileceksiniz. Çünkü daha önceki tüm e-posta, kullanıcı adı ve şifreleriniz talebiniz üzerine otomatik sorgulanacak.

Uygulama içi hesap kurtarma işlemlerinin henüz ne zaman kullanıcılara sunulacağı belli değil. Uygulama bu adımla, kullanıcıların siber güvenlik ekibinden destek beklemesi yerine, uygulama içerisinde bir hesabı tamamen geri kazanabilmesini sağlamayı planlıyor.

Açıkçası Gmail’de olan bu uygulama içi güvenlik işlemlerinin, milyonlarca kullanıcısı olan platform için biraz geç kalınmış bir hamle gibi gözüküyor.

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