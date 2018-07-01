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Instagram'a yeni güncelleme: Artık hikayelerinde...

Facebook tarafından satın alınan ve popülerliğini gün geçtikçe arttıran Instagram'ın yenilikleri bitmiyor. Çok yakında hikayelere soru sorabilme özelliği eklenecek.

01 Temmuz 2018 Pazar 14:59
Instagram'a yeni güncelleme: Artık hikayelerinde...

Her geçen gün başka bir yenilik duyuran Instagram, yeni Lite ve IGTV uygulamalarıyla dikkatleri fazlasıyla üzerine çekmişti. Geçtiğimiz günlerde hikayelerimizin arkaplanına müzik ekleyebileceğimizi öğrenmiştik. Bugün gelen bir bilgiye göre ise Instagram hikayelerine soru sorma özelliği geliyor.

Instagram hikayelerine evet-hayır anketleri ekleme özelliği uygulamada zaten vardı. Hatta etiketler vasıtasıyla da soru da sorabiliyordunuz ancak hikayeye yanıt olarak cevap vermek mümkün değildi. Yeni güncelleme ile birlikte takipçilere soru sormak başlı başına bir özellik olarak gelecek. Hikayede bir soru sorulduğu zaman kullanıcılar istedikleri kadar uzun cevaplar verebilecekler.

Yeni özellik görünüşe göre test aşamasında olduğu için sadece belirli kullanıcılar tarafından kullanılabiliyor. Tamamen ne zaman erişime açılacağı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı.

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2018 Pazar 14:59
  1. instagram
  2. soru sorma

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