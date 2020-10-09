Instagram'a 3 yeni özellik geldi!

Dev sosyal medya platformu Instagram, kısa sürede en popüler özelliklerinden biri olan Reels için ses arama, ses kaydetme ve DM üzerinden ses sayfalarını paylaşma olmak üzere 3 yeni özellik yayınladı. Platform, bu özelliklerle birlikte hem içerik üreticilerin hem de Reels kullanıcılarının deneyimini iyileştirmeyi amaçlıyor.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, "Reels hala oldukça yeni olsa da insanların yaptıklarını görmek bize ilham veriyor. Ses ve müziğin bir trende katılırken büyük ilham kaynakları olduğunu, kitlelere ulaşmak, hatta viral olmak için bir fırsat sunabildiğini biliyoruz; bu yüzden bugün kullanıma sunduğumuz yeni ses özellikleri için çok heyecanlıyız." ifadelerine yer verildi.

Söz konusu özellikler, kullanıcıların yeni sesleri keşfetmelerini ve kaydetmelerini kolaylaştıracak.

Ses arama, yeni sesleri keşfetmelerini sağlayan bir özellik olarak kullanıcıların karşısına çıkacak. Ses kaydetme özelliği, bir Reels videosu oluştururken kullanılabilecek diğer seslerin kaydedilmesini kolaylaştıracak. DM üzerinden ses sayfalarını paylaşma özelliği ise belirli bir ses ile ilgili tüm Reels videolarının DM üzerinden paylaşılabilmesini mümkün kılacak.