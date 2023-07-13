Instagram ve Facebook kullanıcıları dikkat! Artık konuşurken görmenize gerek kalmayacak...

Şirket, yeni işlevselliğin kullanıcıların kameraya hazır olmadıkları durumlarda görüntülü aramalara katılmalarına olanak tanıyacağını belirtiyor.

Nihayetinde sizin ve arkadaşlarınızın birbirinizi gerçekten görmeden birbirinize baktığınız ve konuştuğunuz animasyonlu bir video görüşmesi gerçekleşecek...

İşte konuyla ilgili detaylar ve görüntüler...

Pandemi dönemiyle birlikte görüntülü konuşma oldukça yaygın hale geldi. Buna rağmen herkesin görüntülü görüşmelerden zevk aldığını söylemek mümkün değil. Çatı şirketi Meta ise bugün Instagram ve Messenger kullanıcılarını yakından ilgilendiren bir destekle gündeme geldi.

Meta, görüntülü görüşmelerde kullanıcıların avatarlarını kullanmasını mümkün hale getirdi. Böylelikle kullanıcılar birbirlerini tam olarak göremese de görüntülü görüşme gerçekleştirebilecek. Şirket ise bunu sesli ve görüntülü görüşmeler için alternatif bir üçüncü yol olarak görüyor.

Bu destek sayesinde kullanıcılar, görüntülü görüşmelere katıldıkları zaman istediklerinde diğer kişilere kendileri yerine avatarlarını gösterecek.

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Söz konusu halihazırda Facebook ve Instagram’da kullanılabilir durumda.

Söz konusu avatar desteği özellikle görüntülü görüşmelerde kendini göstermek istemeyen kullanıcıların işine yarayacak gibi duruyor.

Ayrıca bu desteğin süreci daha da kolay hale getirmesi, kullanıcıların da ilgisini çekecek. iOS ve Android için aynı anda sunulan özelliğin yakın zamanda herkese aktif olması bekleniyor.

Tüm bunlarla birlikte Meta, avatarlarla ilgili olarak birkaç güncelleme daha paylaştı.

Bu güncellemeler arasında WhatsApp ve Facebook’ta daha kolay avatar oluşturma yolları yer alıyor. İddialara göre Meta, tek bir özçekim ile avatar oluşturmayı amaçlıyor. Ayrıca şirket Nisan ayında platformlarında toplam 1 milyardan fazla avatar oluşturulduğunu da açıkladı.