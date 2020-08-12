Instagram sohbet sekmesine yeni renkler getiriyor. Ne zaman kullanıma sunulacak?

Ünlü video ve fotoğraf paylaşım uygulaması olan İnstagram, her geçen gün uygulamaya yeni bir özellik getiriyor. Geçtiğimiz günlerde Reels özelliğini getiren İnstagram, kullanıcılarının 15 saniyelik video çekmesine ve bu videolara şarkı eklemeye imkan tanımıştı. Bu kez de kullanıcılarının kendi profillerinin kişiselleştirmesini amaçlayarak sohbet sekmesine yeni renkler getirecek.

Instagram gerek, e-ticarete yönelik özellikleriyle gerek iletişim odağındaki yenilikleriyle her geçen gün kendine yeni özellikler eklemeye devam ediyor. WhatsApp'tan TikTok'a ve hatta YouTube'a kadar pek çok farklı uygulama ile rekabet eden Instagram, kişiselleştirmeyi önceliklendirerek sosyal medya kullanıcılarının gözdesi olmayı hedefliyor. Özelliğin uygulamada aktif hale getirecek güncelleminin tarihi ile alaklı henüz herhangi bir haber paylaşılmadı.