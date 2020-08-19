İnstagram QR kod sayesinde hesap bulmak kolaylaştı

İlk olarak Japonya'da denenen sonrasında tüm dünyada kullanılması kararlaştırılan İnstagram QR kod uygulaması, uygulama üzerinde birçok kolaylık sağlıyor. Adındanda anlaşılacağı gibi her kullanıcının kendine ait özel bir QR kodu oluşturuluyor. QR kodları tarayabilen herhangi bir kamera uygulamasına, oluşturduğunuz kodu okutarak hesabı görebiliyor ve çeşitli bilgilere erişebiliyorsunuz. Yada örneğin İnstagram kullanıcı adınız çok karmaşık ve özel harfler içeriyor ve siz dahi söylemekte zorlanıyorsunuz. Sizi ekleyecek kişi yanınızda ise, QR kodu kameraya okutması ile sizin profilinize erişebiliyor.

QR kodlar özellikle işletmeleri hedefliyor. Zira kullanıcı, QR kodu okuttuğunda işletmenin Instagram hesabını görmekle sınırlı kalmıyor, aynı zamanda varsa mağazasından alışveriş yapabiliyor veya açılış kapanış saatlerini görebiliyor.

QR kod oluşturmak için Instagram’ın Ayarlar menüsüne tıklamak ve açılan pencere QR kod seçeneğine tıklamak gerekiyor. Ancak bu özellik kademeli bir şekilde kullanıcılara sunulduğu için şu anda o bölümde Ad Etiketi yer alıyor. Ad etiketi yakın zamanda yerini QR kodlara bırakacak.