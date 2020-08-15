İnstagram Nedir? Instagram Hesap Silme ve Dondurma

İnstagram dünyanın en büyük fotoğraf ve video paylaşım servisidir. Milyarlarca insanın kullandığı İnstagram oldukça popular ve yaygın bir mecra. İnstagram hesabı açarak milyarlarca insanın kullandığı sosyal platformda yer almak için henüz hesabı bulunmayanlar İnstagram hesabı nasıl açılır? İnstagram kişileri nasıl takip edilir? Gibi temel soruları cevaplandıracağız. Bunun yanı sıra İnstagram hesabı kullanan ve merak edenler için İnstagram takipçi satın alma, İnstagram hesap dondurma, İnstagram’da etiket yapma gibi işlemler hakkında detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Nedir İnstagram?

Instagram, sosyal medya üzerinden ücretsiz fotoğraf ve video paylaşma uygulaması. İnstagram 2010’da kuruldu. 6 Ekim 2010 tarihinde hizmete açılmış oldu.

İnstagram tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de oldukça yaygın bir sosyal ağ. Türkiye’de yaklaşık 38 milyon İnstagram kullanıcısı bulunuyor. Bu sayıya bakıldığında instagram’ın nüfusa oranla ne kadar yaygın bir platform olduğu ortaya çıkıyor.

İnstagram hesabı nasıl açılır?

Dünyanın popular uygulaması instagram hesabı açmak için kolay birkaç adım vardır. Yazımızın bu bölümünde İnstagram hesabı nasıl açarım? Sorusuna yanıt bulabilirsiniz.

Öncelikle İnstagram hesabınızı mobilden veya bilgisayar üzerinden açmanız mümkün. İnstagram hem mobilden hem de web üzerinden hesap kurulumuna uygun.

INSTAGRAM UYGULAMASINI İNDİRME LİNKİ İÇİN TIKLAYINIZ

İlk olarak https://www.instagram.com/ bağlantısına tıklayarak instagram hesap açma sayfasına gidin. Önünüze çıkan sayfada telefon numarası, kullanıcı adı veya e-posta bilgisi istenmekte. Bu bilgilerden herhangi biri ile şifrenizi belirleyerek İnstagram hesabı açabiliyorsunuz. Ayrıca yine kaydolmak facebook sayfası ile giriş yap seçeneği de mevcut. Facebook hesabı olan bir kişi İnstagram hesabını bağlantılı olarak açabilir. Şifre belirledikten sonar hesabınız açılmış olacaktır.

İnstagram’a nasıl giriş yapılır?

İnstagram hesabınızı oluşturduktan sonar sıra İnstagram sayfasına giriş yapmaya geldi. İnstagram sayfasına hem mobil uygulamasını yükleyerek hem de web sürümü üzerinden giriş yapabilirsiniz. Seçeneğinizi yaptıktan sonar İnstagram giriş sayfası sizden belirlediğiniz kullanıcı adı, e-posta veya telefon numarası ile şifrenizi isteyecektir. Bu bilgileri girdikten sonar İnstagram’a giriş yapmış olursunuz.

INSTAGRAM GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Instagram hesabı nasıl dondurulur?

İnstagram hesabı açmayı anlattıktan sonar sıra geldi yine en çok merak edilen konulardan birine. Instagram hesabı nasıl dondurulur? İnstagram hesabı açtıktan bir süre sonra kullanmamayı düşünüyorsanız hesabı nasıl dondururum sorusu aklınıza gelebilir. Bu noktada İnstagram kullanıcılarına dondurma hakkı tanıyor. İnstagram hesabını dondurma işlemi İnstagram hesabınızı tamamen kapatmayı değil bir süreliğine kullanmamayı amaçlar.

Peki, İnstagram hesabımızı dondurma işlemini nasıl yaparız?

INSTAGRAM HESABI DONDURMAK İÇİN TIKLAYINIZ

İnstagram hesabını dondurmak için öncelikle instagram hesabınıza giriş yapın. Sağ üst kısımda bulunan progfili düzenle ifadesine tıklayın. Açılan bölümde Hesabımı geçici olarak kapat' seçeneğini işaretleyin İnstagram bu aşamada size hesabınızın neden kapattığınızı soran bir soru önünüze getirecek. Hesabını neden kapatıyorsun? Sorusunu yanıtladıktan sonar Hesabı Geçici Olarak Kapat seçeneğine tıklayın. Hesabınızı geçici olarak kapatmak hesabı tamamen kapatmayı değil hesabınızı dondurmayı yani daha sonra tekrar aktif hale getirebileceğinizi ifade etmektedir.

Kalıcı olarak İnstagram hesabımı nasıl silerim?

İnstagram hesabınızı dondurmak yerine kalıcı olarak silmek isteyebilirsiniz. İnstagram hesabını kalıcı olarak silmeyi yazımızın bu kısmında adım adım anlatacağız. İnstagram hesabınızı kalıcı olarak sildiğinizde bu hesabı bir daha kulllanmanızın mümkün olmadığını bilmeniz gerekir. İnstagram hesabımı kalıcı olarak nasıl silerim/ kaldırırım?

İNSTAGRAM HESAP SİLME İÇİN TIKLAYINIZ

İnstagram hesabınıza internet üzerinden giriş yapın. İnstagram hesabınızı, İnstagram uygulamasına giriş yaparak silemiyorsunuz. Bu yüzden özellikle internet üzerinden hesabınıza giriş sağlayın. Hesap dondurma işleminde olduğu gibi Hesabını neden siliyorsun? Sorusu burada da yöneltilecektir. Yanıtınızı belirterek şifrenizi girmelisiniz. Son olarak Hesabımı kalıcı olarak sil'e tıklayın. Hesabınız kalıcı olarak silinmiş olacaktır.