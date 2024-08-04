Instagram kesmez! Tiktok da dâhil hepsinin üzerine beton dökmek lazım

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, BTK'nın Instagram'a erişim yasağı getirmesini değerlendirdi. Kararın, META platformunun İsrail'in Filistin'deki soykırımına dair haberleri sansürlemesine karşı alındığını belirten Altınok, Türkiye'nin güvenli, temiz ve adil içerik talebini vurguladı. Altınok, bu yasağın Gazze savaşıyla iyice çığırından çıkan Zuckerberg üzerinde etkili olmasını umduğunu söyledi. "Bu arada META'nın sansürüne tepki göstermeyip 'Çözüm erişim yasağı değil' diye söylenmeye başlayanların itirazlarına katılıyorum. Kesinlikle değil. Aslında Tiktok da dâhil hepsinin üzerine beton dökmek lazım" diyen Altınok, şunları kaydetti:

"(...) BTK (...) Instagram'a erişim yasağı getirdiğini duyurdu.

Kararın İsrail'in Filistin'deki soykırımına ve İran'daki son suikastına dair haberleri ve paylaşımları keyfi gerekçelerle sansürleyen META platformuna bir cevap olduğu ortada.

Aynı zamanda BTK'nın eski başkanı olan Ulaştırma Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, "Kendilerine bildirilen suçlara karşı gereken adımları yerine getirmediler" diyor. Ülkelere farklı standartlar uygulandığını hatırlatıp "güvenli, temiz ve adil içerik hassasiyeti"nin Türkiye için de geçerli olmasını talep ettiklerini söylüyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Muhtemelen yazıyı okuduğunuz saatlerde yasak kalkmış olur. Umarım bu uyarı, Gazze savaşıyla iyice çığırından çıkan Zuckerberg üzerinde az da olsa etkili olur.

Zira daha dünkü yazımda Facebook ve Instagram'ın sahibi META platformunun, Paris Olimpiyatları'yla ilgili makaleme getirdiği kısıtlamadan yakınmıştım.

Ortada yeni bir durum da yok. Pandemide "aşı karşıtı gazeteciler" diye fişlendiğimizi, hesaplarımızın sınırlandırılmasını, yazılarımıza, TV programlarımıza uygulanan sansürü unutmadık.

Bu arada META'nın sansürüne tepki göstermeyip "Çözüm erişim yasağı değil" diye söylenmeye başlayanların itirazlarına katılıyorum. Kesinlikle değil. Aslında Tiktok da dâhil hepsinin üzerine beton dökmek lazım ya.

Haklısınız o zaman da üçüncü dünya ülkesi ilan ediliyorsunuz, şu ana kadar 40 bin sivilin hayatını kaybettiği tarihin son soykırımını yürüten "medeniyetten", "çağdaş dünyadan" dışlanıyorsunuz. Gören de içindeyiz sanır."