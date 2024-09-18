Instagram kapatılınca yaygara koparmışlardı! Seküler yobazlara ‘Mustafa Kemal’ şoku

Instagram, bir kullanıcının kendi hikayesinde paylaştığı Mustafa Kemal fotoğrafını 'topluluk kurallarına' aykırı olduğu gerekçesiyle kaldırdı.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye’de sansür uyguladığı dolayısıyla bir süreliğine erişime kapatılan sosyal medya uygulaması için devleti ve hükümeti eleştiri yağdıran seküler yobazlar, aynı uygulamanın bu sefer Mustafa Kemal fotoğrafını kaldırmasıyla şaşkına döndü. Daha önce İnstagramın kapatılmasına karşı çıkan kitle bu sefer İnstagram’ı eleştiri yağmuruna tuttu.

Instagram'ın Mustafa Kemal’in fotoğrafını kaldırma gerekçesi şöyle:

"Görünüşe göre tehlikeli olarak tanımladığımız kişi ve kuruluşların sembollerini paylaştın, gönderdin, bunları övdün veya takip ettin. Bu, tehlikeli kişi veya örgütlerle ilgili Topluluk Kurallarımıza aykırı."



