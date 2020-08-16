Instagram harekete geçti: O kullanıcılardan kimlik doğrulaması istenecek
Dev sosyal medya platformu Instagram, sahte hesapların engellenmesi amacıyla harekete geçerek şüpheli hesaplardan kimlik doğrulaması isteneceğini açıkladı.
Son zamanlarda artan sahte hesap ve botlara karşı dev sosyal medya platformu Instagram harekete geçti. Şirket, şüpheli hesaplardan kimlik doğrulaması isteyeceklerini ve bu doğrulamayı gerçekleştirmeyen hesapların kapatılacağını açıkladı.
Ayrıca şirket tarafından yapılan açıklamada, yeni düzenlemenin şüpheli görünmeyen kullanıcıları etkilemeyeceği bildirildi. Yeni düzenlemeye göre şüpheli görülen hesaplardan kimlik doğrulaması istenecek. Kimlik doğrulamasını gerçekleştirmeyen hesaplar ise, tamamen kapatılacak.
Bu hesaplar arasında koordineli yapay davranış içine girme potansiyeli olanlar, takipçilerinin çoğu başka konumlarda olanlar veya otomasyon izi bulunan hesaplar yer alıyor.