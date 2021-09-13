Instagram, Fatih Erbakan'ın aşı paylaşımını engelledi

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Konya'da basın mensupları ile bir araya gelen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bir gazetecinin "Aşı olacak mısınız?" sorusunu da cevaplayan Erbakan, "Aşı olmadım, olmayı da düşünmüyorum." dedi.

Açıklamalarını Instagram'dan paylaştı

Fatih Erbakan Konya'daki gazetecilere yaptığı açıklamalarını Instagram hesabından paylaştı. Instagram ise Erbakan'ın bu paylaşımını, "zararlı ve yanlış bilgiler içerdiği" ve "Topluluk Kuralları'na aykırı olduğu" gerekçeleri ile engelledi.