  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

BioNTech CEO'su Uğur Şahin’den yeni açıklama: Bu yıl 5-11 yaş arasına da aşı uygulanabilir!

Saç ekim merkezleriyle ilgili korkunç açıklama!

Başkan Erdoğan'dan dikkat çeken "MİUS" mesajı

Magazin dünyasında çarşaf çarşaf rezillik! Şarkıcı Ece Mumay'ın eşcinsellik sevdası

Taliban'a açık açık soruldu: Erdoğan'ı nasıl değerlendiriyorsunuz?

Ahmet Davutoğlu, 'Siz de evlatlarınıza sahip çıksaydınız' demişti! O anne sinir krizi geçirip hastaneye kaldırıldı

7 kişi hayatını kaybetmişti! MİT’ten o iddialara cevap

Bağımsızlık referandumu için tarih verdiler... Resmen ayrılıyorlar

Başkan Erdoğan açılışını gerçekleştirdi! Avrupa'nın en büyüğü

6 ülkede yaşayan vatandaşlarını uyardılar! ‘Olası saldırılara’ karşı çağrı
Lübnan’da dişçide jeneratör patladı: 7 yaralı
Kırklareli'nde bulundu! Hemen imha edildi
Toprağı eşeleyen köpek 14. yüzyıldan kalma hazine buldu!
Işık ihlali faciaya yol açtı
Gündem Instagram, Fatih Erbakan'ın aşı paylaşımını engelledi
Gündem

Instagram, Fatih Erbakan'ın aşı paylaşımını engelledi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan'ın "aşı" paylaşımı Instagram tarafından engellendi.

Yeniakit Publisher
2021-09-13 23:43:00 - 2021-09-14 00:19:04
Instagram, Fatih Erbakan'ın aşı paylaşımını engelledi

 Yeniakit.com.tr 

Konya'da basın mensupları ile bir araya gelen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bir gazetecinin "Aşı olacak mısınız?" sorusunu da cevaplayan Erbakan, "Aşı olmadım, olmayı da düşünmüyorum." dedi.

Açıklamalarını Instagram'dan paylaştı

Fatih Erbakan Konya'daki gazetecilere yaptığı açıklamalarını Instagram hesabından paylaştı. Instagram ise Erbakan'ın bu paylaşımını, "zararlı ve yanlış bilgiler içerdiği" ve "Topluluk Kuralları'na aykırı olduğu" gerekçeleri ile engelledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay