İnstagram dondurma nasıl yapılır? İnstagram hesap dondurma linki!

Instagram hesap dondurma, bilindiği gibi kendi hesabını bir süreliğine dondurmak isteyenler kullanıcılar tarafından merak edilmekte. Instagram hesabını dondurma geçici olarak hesabı devre dışı bırakmak anlamına gelir. Peki İnstagram hesap dondurma nasıl yapılır, hangi işlemleri yapmak gerekir?

Bilgisayardan Instagram nasıl dondurulur?

Hesabınızı geçici olarak kapatmak veya dondurmak için:

İnstagram.com'a bir mobil tarayıcıdan veya bilgisayardan giriş yapın.

Sağ üst kısımdaki simgesine dokunun veya tıklayın ve “Profili Düzenle”yi seçin.

Ekranda aşağıya inin, sağ alttaki Hesabımı geçici olarak “kapat”a dokunun veya tıklayın.

Instagram hesabı geçici kapatma süresi ne kadar?

Instagram hesap dondurma işlemlerinde herhangi bir süre bulunmuyor. Kullanıcılar istediği her an dondurabilir ve tekrar aktif edebilir. Hesapların aktif edilmesiyle birlikte tekrar dondurmak için 7 gün beklenilmesi gerekir.

Dondurulan hesaba mesaj gelir mi?

Kişiler hesaplarını kapatıp tekrar açtıklarında tüm bilgilerin durduğunu görecektir. Özellikle fotoğraf ve mesajlar gibi bilgiler, herhangi bir şekilde hesaptan kaldırılmıyor.

Instagram hesabı nasıl devre dışı bırakılır?

Kullanıcı adınızın yanında yer alan “Ayarlar” seçeneğini tıklayınız. karşınıza çıkan ekranda sol üstte yer alan profili düzenle seçeneğini seçin ve sayfanın sonunda yer alan hesap silme sekmesine tıklayarak hesap silme nedeninizi belirttikten sonra şifrenizi girip, 'hesabı kalıcı olarak sil' butonuna tıklayın.

Instagram Dondurunca nasıl görünür?

Dondurulan Instagram Hesabı Görülebilir mi? Dondurma işlemi yapılan bir hesabın profilini görmek mümkün değildir. Diğer kullanıcılar dondurulan bir hesabın adını arattığında, boş bir profil ile karşı karşıya kalabilir. Hesabın tekrar aktif edilmesi, profilin tekrar görünmesini sağlar. İnstagram hesap dondurma linki!