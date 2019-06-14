Instagram çöktü mü? Instagram neden açılmıyor? Instagram'da erişim sorunu mu var?

Instagram çöktü mü? Instagram neden açılmıyor? soruları sosyal medya kullanıcıları tarafından merak konusu oldu. Instagram'a girmek isteyen kullanıcılar 'Akış Yenilenmiyor' bildirimi ile karşılaştılar. Peki Instagram'da erişim sorunu mu var? İşte detaylar...

nstagram çöktü mü soruları popüler fotoğraf ve video paylaşım uygulaması olan Instagram kullanıcıları tarafından merak konusu oldu. Instagram uygulamasına giriş yapmak isteyen kullanıcılar akış yenilenmeme problemi ile karşılaştılar.

Instagram çöktü mü?

Sosyal medya kullanıcıları Instagram'ın çöktüğünü twitter hesaplarından paylaştı. Konuyla ilgili henüz yetkililerden açıklama gelmedi.