İnstagram 'bağış' özelliğini yayınladı!

Milyarlarca kullanıcısı bulunan dev sosyal medya platformu İnstagram, kar amacı gütmeyen kuruluşlara doğrudan iletilmek üzere kullanıcıların canlı yayınlarda bağış toplamalarına imkan sunan yeni özelliğini yayınladı.

Açıklamalarında canlı yayın kullanımının yüzde 70 oranında arttığını söyleyen şirket, yeni özellikle birlikte toplanacak tüm bağışların doğrudan, kar amacı gütmeyen yardım kuruluşlarına iletileceğini belirtti.

Kullanıcı, bağış toplama aracı oluşturmak için ilk olarak ana sayfanın sol üst köşesinde yer alan kamera ikonuna dokunacak. Açılan sayfadan canlı yayını seçerek destelenmek istenen yardım kuruluşu seçilecek ve böylelikle canlı yayına başlanabilecek. Ayrıca, başlatılan canlı bağış kampanyasının kaç kişi tarafından desteklendiği ve toplanan para miktarı da 'Görüntüle' seçeneğine dokunularak gerçek zamanlı olarak takip edilebilecek.

İlk aşamada yalnızca belirli bölgelerde kullanıma sunulan yeni özelliğin diğer ülkelerde ne zaman kullanıma sunulacağı henüz bilinmiyor.