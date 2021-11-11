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Teknoloji Instagram abonelik açma fiyatı ne kadar? Instagram abonelik açma nasıl yapılır?
Teknoloji

Instagram abonelik açma fiyatı ne kadar? Instagram abonelik açma nasıl yapılır?

Instagram abonelik açma fiyatı ne? Instagram’a yeni bir özellik geliyor. Instagram İçerik üreticilerinin para kazanmasına yönelik abonelik uygulamanın nasıl olacağı, abonelik fiyatları araştırılmaya başlandı. Peki, Instagram abonelik ücreti ne kadar?

Yeniakit Publisher
2021-11-11 22:21:00 -
Instagram abonelik açma fiyatı ne kadar? Instagram abonelik açma nasıl yapılır?

Facebook'a aik Instagram, içerik üreticilerine yönelik yeni bir özellik getirmeye hazırlanıyor. Peki, Instagram abonelik özelliğini kimler kullanabilecek?

Instagram abonelik açma fiyatı ne kadar? Instagram abonelik açma nasıl yapılır?

Ios ve Android işletim sistemlerinin uygulama mağazalarında yaptığı güncelleme ile birlikte kullanıcılarına, “Uygulama içi satın alımlar’ bölümünden ‘Instagram Subscriptions (Abonelikleri)’ bölümünü ekleyen Instagram’ın yeni özelliğinin ücretleri de belli oldu.

Sınırlı sayıda kullanıcı ile denenen abonelik özelliği özeliği fiyatı ise 10,99 TL ile 54,99 TL arasında değişiyor. Uygulamanın yurtdışı bedeli ise 0,99 dolar olacak.

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