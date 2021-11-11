Facebook'a aik Instagram, içerik üreticilerine yönelik yeni bir özellik getirmeye hazırlanıyor. Peki, Instagram abonelik özelliğini kimler kullanabilecek?

Instagram abonelik açma fiyatı ne kadar? Instagram abonelik açma nasıl yapılır?

Ios ve Android işletim sistemlerinin uygulama mağazalarında yaptığı güncelleme ile birlikte kullanıcılarına, “Uygulama içi satın alımlar’ bölümünden ‘Instagram Subscriptions (Abonelikleri)’ bölümünü ekleyen Instagram’ın yeni özelliğinin ücretleri de belli oldu.

Sınırlı sayıda kullanıcı ile denenen abonelik özelliği özeliği fiyatı ise 10,99 TL ile 54,99 TL arasında değişiyor. Uygulamanın yurtdışı bedeli ise 0,99 dolar olacak.