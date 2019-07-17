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İnşatta terk edilmiş bebek bulundu

Sakarya'nın Hendek ilçesinde, bir inşaatta yeni doğan kız bebek bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğu bildirilen bebek hastanede tedavi altına alınırken, polis soruşturma başlattı.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 14:10
İnşatta terk edilmiş bebek bulundu

Hendek Rasimpaşa Mahallesi sakinleri dün akşam saatlerinde bir inşaatta yeni doğmuş kız bebek buldu. Hemen polise bilgi verildi.

 İnşaata gelen sağlık ekibi,göbek bağının yeni kesildiği belirlenen bebeği Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Bebek daha sonra nöbetçi doktor eşliğinde Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Merkezi'ne götürüldü.

2 kilo 870 gram ağırlığında ve 1,5 günlük olduğu tahmin edilen bebek, tedavi altına alındı.

Genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirilen bebeğe ilaç tedavisi uygulanacağı kaydedildi.

Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğü, bebeği terk eden kişi ya da kişileri belirlemek için çalışma başlattı.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 14:10
  1. Hendek Rasimpaşa Mahallesi
  2. Hendek Devlet Hastanesi
  3. Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  4. Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Merkezi
  5. Sakarya'nın Hendek ilçesi

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