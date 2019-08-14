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"İnsansız hava araçlarımız görev icra etmeye başladı"

Milli Savunma Bakanlığı:- ABD ile koordineli bir şekilde Suriye kuzeyinde tesis edilmesi planlanan güvenli bölge kapsamında Şanlıurfa'da kurulacak Müşterek Harekat Merkezinin faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalara devam edilmektedir. Bölgede insansız hava araçlarımız görev icra etmeye başlamıştır"

14 Ağustos 2019 Çarşamba 15:00
"İnsansız hava araçlarımız görev icra etmeye başladı"

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığından Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge tesisine yönelik çalışmalar kapsamında insansız hava araçlarının görev icra etmeye başladığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde ABD ile koordineli şekilde tesis edilmesi planlanan güvenli bölgeye ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "ABD ile koordineli bir şekilde Suriye kuzeyinde tesis edilmesi planlanan güvenli bölge kapsamında Şanlıurfa'da kurulacak Müşterek Harekat Merkezinin faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalara devam edilmektedir. Bölgede insansız hava araçlarımız görev icra etmeye başlamıştır." denildi.


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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 15:00
  1. ABD
  2. Ankara
  3. güvenli bölge
  4. İnsansız Hava Aracı
  5. Milli Savunma Bakanlığı
  6. Suriye

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