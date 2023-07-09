İnsansı robotlardan iddialı çıkış: Dünyayı biz daha iyi yönetiriz

Dünyanın önde gelen yapay zeka destekli robotları, “İnsansı robotlar insan liderlerden daha etkili bir şekilde dünyaya öncülük etme potansiyeline sahip” ifadeleriyle insanlığa meydan okudu

Dünyanın önde gelen yapay zeka destekli robotları, Birleşmiş Milletler’in Cenevre’de düzenlediği yapay zeka zirvesinde bir araya geldi ve soruları yanıtladı. Robotlar, insanların yapay zekayı geliştirirken çok dikkatli olması gerektiği uyarısında bulundu.

Birleşmiş Milletler'in Cenevre'de düzenlediği yapay zeka zirvesinde dün ilginç anlar yaşandı.

Konferans kapsamında dün düzenlenen ve ilk defa gelişmiş 9 robotun buluştuğu oturuma katılan yapay zeka destekli robotlar, dünyayı insanlardan daha iyi yöneteceklerini söyledi. İnsanların yapay zekayı geliştirirken dikkatli olması gerektiğini kaydeden robotlar, güncel konularla ilgili konuştu ve dünyanın karşı karşıya olduğu sorunlara çözüm bulabileceklerini ifade etti.

Konferansın başında bir robot “Ne kadar sessiz bir gerilim” diyerek ortamı yorumlarken, Hanson Robotics'in geliştirdiği Sophia, insanların hata yapma kapasitesine dikkat çekerek robotların daha iyi liderler olabileceğini şu sözleriyle özetledi:

“İnsansı robotlar insan liderlerden daha etkili bir şekilde dünyaya öncülük etme potansiyeline sahip. Karar almayı güçleştirebilen önyargılara ve duygulara sahip değiliz. En iyi kararları vermek için büyük miktarda veriyi çok hızlı bir şekilde işleyebiliriz. Yapay zeka önyargısız veri sunarken insanlar da en iyi kararlar için duygusal zeka ve yaratıcılık sunuyor. Birlikte harika işler başarabiliriz.”

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İnsan mimiklerini taklit etmesiyle tanınan robot Ameca da “Bu teknolojilerin hayatımızda yaratacağı gelişmeler konusunda çok dikkatli ama aynı zamanda heyecanlı olmalıyız” dedi. Ameca, insanların makinelere güvenip güvenemeyeceğiyle ilgili soruya da “Güven kazanılan bir şeydir. Şeffaflık yoluyla güven inşa etmek önemli” yanıtını verdi.

Ameca, yaratıcısı olan insanlara karşı ayaklanmayı düşünüp düşünmediği sorusunu da “Neden böyle düşündüğünüzü bilmiyorum. Yaratıcım bana çok iyi davrandı ve şu anki durumdan memnunun” diye yanıtladı.

FELAKET SENARYOSUNA DÖNÜŞEBİLİR’

Oturuma katılan şarkıcı robot Desdemona ve sağlık asistanı Grace da yapay zekayla ilgili düzenleme çabalarına destek verdiklerini belirtti. Sanatçı robot Ai-Da, insani duygulara sahip olamayacağını söyleyerek “Olayları sizin gibi deneyimleyemem. Acı çekemeyeceğim için mutluyum” dedi.

Konferansın ev sahiplerinden Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Başkanı Doreen Bogdan-Martin ise, yapay zekanın kontrolsüz gelişirse bir felaket senaryosuna dönüşebileceği uyarısında bulundu. Bogdan-Martin, milyonlarca insanın işsiz kalma riskine dikkat çekerek yapay zekanın toplumsal karmaşayı ve ekonomik eşitsizliği artırabileceğini söyledi.