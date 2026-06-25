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Yerel İnsanlık utandı engelli yolcuyu azarlayan şoför utanmadı!
Yerel

İnsanlık utandı engelli yolcuyu azarlayan şoför utanmadı!

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Hatay Reyhanlı’da tekerlekli sandalyeli vatandaşın otobüse binmek isterken engelli rampasının açılmaması üzerine yaşanan tartışma kameraya yansıdı. Görüntülerde şoförün, kendisini cep telefonuyla kayda alan vatandaşa "Ben hizmetçin miyim senin? İstediğin yere yaz" diyerek tepki göstermesi tepki çekti.

Engelli bireylerin toplu ulaşım hizmetlerinden eşit ve erişilebilir şekilde yararlanma hakkını hiçe sayan görüntüler Hatay'da tepki topladı. Tekerlekli sandalyeli bir vatandaşın otobüse alınmaması ve şoförün sözleri tepki çekerken, olayın ardından belediyeden özür açıklaması geldi.

Reyhanlı ilçesinde özel halk otobüsüne binmek isteyen tekerlekli sandalyeli vatandaş, engelli rampasının açılmasını talep etti. Otobüs şoförünün tek başına binemeyeceğini söylemesi üzerine engelli vatandaş ve otobüs şoförü arasında tartışma yaşandı.

Kısa sürede çevrede bulunan başka şoförlerin de dahil olduğu tartışma da otobüs şoförü, "Niye afra tavra yapıyorsun. Ben senin hizmetçin miyim ya niye çekiyorsun, ne telefon çekmesi. Kimse gelmeden almak yasak. İstediğin yere yaz" dediği anlar kameraya yansıdı 

Otobüse alınmayan ve yaşadıklarını cep telefonuyla çeken engelli vatandaş görüntülerde, "Şu an bir engelliye rampayı açmıyorsun, açmam diyorsun. Üsten üsten konuşuyorsun, plakanı alıyorum senin. Rampayı açmaya mecbursun. Telefon çekiyor. Görüşeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yaşananların ardından Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Biz bu halkın hizmetkarıyız. Vatandaşımızdan özel halk otobüsü şoförü adına özür diliyorum. Tekrarı olmaması için ne gerekiyorsa yapacağız. Hatay halkına hizmeti sindiremeyenin belediyemizde işi yok" ifadelerini kullandı.

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