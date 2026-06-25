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Eğitim
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Son ders zili yarın çalacak! 18 milyon öğrencinin karne heyecanı

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IHA Giriş Tarihi:

Son ders zili yarın çalacak! 18 milyon öğrencinin karne heyecanı

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde eğitim gören yaklaşık 18 milyon öğrenci, yarın karnelerini alarak yaz tatiline başlayacak.

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Foto - Son ders zili yarın çalacak! 18 milyon öğrencinin karne heyecanı

Okullarda yılın son zili yarın yaklaşık 18 milyon öğrenci için çalacak.

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Foto - Son ders zili yarın çalacak! 18 milyon öğrencinin karne heyecanı

2025-2026 eğitim öğretim yılı, 8 Eylül 2025 tarihinde başlamıştı. Eğitim dönemi boyunca kasım ve mart aylarında ara tatiller uygulanırken, ikinci dönem 2 Şubat’ta başladı.

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Foto - Son ders zili yarın çalacak! 18 milyon öğrencinin karne heyecanı

Öğrenciler, yarın son ders zilinin çalmasıyla birlikte yaz tatiline çıkacak. Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim yılının son haftasında öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif gelişimlerini desteklemek amacıyla "Dönem Sonu Kültür, Sanat ve Spor Faaliyetleri Haftası" kapsamında çeşitli etkinlikler düzenledi. Okullarda gerçekleştirilen faaliyetlerle öğrencilerin eğlenerek öğrenmesi ve eğitim yılını verimli şekilde tamamlamasının hedeflendiği belirtildi.

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Foto - Son ders zili yarın çalacak! 18 milyon öğrencinin karne heyecanı

Bakanlığın takvimine göre 2026-2027 eğitim öğretim yılının ise 14 Eylül 2026 tarihinde başlayacağı bildirildi.

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