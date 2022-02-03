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Dünya İnsanlık ölmüş dedirten görüntü! Meksika’da sürücünün öldüğü kazada ürünler yağmalandı
Dünya

İnsanlık ölmüş dedirten görüntü! Meksika’da sürücünün öldüğü kazada ürünler yağmalandı

Meksika’da meydana gelen tır kazasında şoför hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Kaza bölgesine gelenler ise sürücünün ölmesine aldırış etmeden tırdan yola saçılan ürünleri yağmaladı.

Yeniakit Publisher
2022-02-03 22:25:00 -
İnsanlık ölmüş dedirten görüntü! Meksika’da sürücünün öldüğü kazada ürünler yağmalandı

Meksika’da meydana gelen tır kazasında şoför hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Kaza bölgesine gelenler ise sürücünün ölmesine aldırış etmeden tırdan yola saçılan ürünleri yağmaladı.

Tırdan saçılan ürünleri yağmaladılar

Meksika’nın Veracruz eyaletinde meydana gelen kazada virajı alamayan tır devrildi. Tır şoförü hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Tırın kasasında bulunan nohut, pirinç ve konserve ton balığı gibi market ürünleri ise yola saçıldı. Çevrede bulunanlar, ölen tır şoförüne aldırış etmeden yola saçılan ürünleri yağmaladı. Kaza sonrası olay yerine gelen Meksika Ulusal Muhafız Birliği askerleri güvenliği sağlarken, 2 yaralı ise ambulansla hastaneye sevk edildi.

Tepki yağdı

Olay yerinde bulunan bir kişi, kaza anı ve yola saçılan ürünlerin çevredekiler tarafından yağmalanmasını kaydederek sosyal medyada paylaştı. Ölmek üzere olan şoförü görmezden gelerek malları yağmalayan kişilere sosyal medyada tepki yağdı.

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