İnsanlık, İslam temelli girişimciliğe muhtaç

Mustafa Şaşmaztürk Ankara

Kamu yararına yürütülen birçok faaliyetin içerisinde rol alan Dr. Kemal Tekden hekim kimliğiyle tanınmasının yanı sıra eğitim, hastane ve film sektöründe faaliyet yürüten Tekden Grup Yönetim Kurulu Başkanı olarak birçok başarıya imza attı. Tekden, kitabın satır aralarında, kendi hayat tecrübelerinin kapılarını açtığı altın anahtarı gençlerle paylaşıyor.

Bu Bir ‘Hayat Kitabı

Kemal Tekden kitabın önsözünde; “Bu kitapta kapitalist ‘patron’ anlayışına karşı, gençlere bize ait ‘Bilge iş adamı’ anlayışını ve hayata nasıl hazırlanacaklarını anlatmaya çalışmaktayız. Burada, âcizane kendi zorlu mücadelemizden örneklerle gençlere, bize ait bir girişimcilik felsefesi ve böylece farklı bir bakış açısı sunmaya çalışıyoruz. Bu kitabın bizim inanç temellerimize ait bir teşebbüs hikayesi olduğunu söyleyebilirim” sözleriyle bu kitabın bir hayat kitabı’ olarak değerlendirilmesini istiyor.

Kitaptan...

“Dünya hayatı bir sahnedir aslında, herkesin kendine biçilen rolü oynadığı bir sahne. Girişimci de bu sahnede en güzel oyununu oynamak zorundadır. Yaşamaktan maksat da, perde bizim için kapanana dek rolümüzü en iyi şekilde oynayıp iz bırakmak değil midir? Bu yüzden bu kitabı da kendi rolümün bir parçası olarak görüyorum. Bu kitabın sayfaları içinde, acizane yol göstermek gayretinde olduğum girişimcilere sesleniyorum. Haydi, simdi sahne senin!”