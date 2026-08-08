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Gündem İnsanlık güzergah değiştirdi! Fenalaşan yolcuyu otobüsle hastaneye yetiştirdi
Gündem

İnsanlık güzergah değiştirdi! Fenalaşan yolcuyu otobüsle hastaneye yetiştirdi

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İnsanlık güzergah değiştirdi! Fenalaşan yolcuyu otobüsle hastaneye yetiştirdi

Malatya'da MOTAŞ şoförü Salih Toy, sefer sırasında bir yolcunun fenalaştığını öğrenince hiç tereddüt etmedi. Normal güzergahından çıkan Toy, otobüsü doğrudan hastanenin acil servisine sürerek yolcunun sağlık ekiplerine hızla ulaştırılmasını sağladı. Örnek davranış araç içi güvenlik kameralarına yansıdı.

Malatya'da bir toplu taşıma şoförünün fenalaşan yolcu için yaptığı örnek davranış takdir topladı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı MOTAŞ (Malatya Ulaşım ve Toplu Taşıma Hizmetleri AŞ) bünyesinde görev yapan otobüs şoförü Salih Toy, kent merkezindeki 2E hattında Merkez kalkışlı seferini gerçekleştirirken araçtaki bir yolcunun rahatsızlandığını öğrendi.

Direksiyonu hastaneye kırdı

Fenalaşan yolcunun durumunu diğer yolcuların haber vermesi üzerine Salih Toy hızlıca karar aldı.

Normal güzergahına devam etmek yerine rotasını değiştiren Toy, otobüsü Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne yönlendirdi.

Toy'un hızlı müdahalesi sayesinde rahatsızlanan yolcu kısa sürede sağlık ekiplerine ulaştırıldı.

O anlar kameraya yansıdı

Otobüste yaşanan hareketli dakikalar araç içi güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde yolcunun fenalaşmasının ardından yaşanan hareketlilik ve şoförün hastaneye yönelmesi yer aldı.

MOTAŞ'tan Salih Toy'a teşekkür

MOTAŞ da şoförünün sergilediği davranışın ardından açıklama yaptı.

Kurum, Salih Toy'a yolcunun sağlığı konusunda gösterdiği duyarlılık, hızlı karar verme becerisi ve özverili davranışı dolayısıyla teşekkür ederek görevinde başarılarının devamını diledi.

Toy'un sefer güzergahını bir kenara bırakıp önceliği rahatsızlanan yolcunun sağlığına vermesi, toplu taşıma hizmetlerinde örnek bir davranış olarak kayıtlara geçti.

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