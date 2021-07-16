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Gündem

İnsanlık görün! Türkiye'den Almanya'ya yardım eli

Sel felaketiyle sarsılan Almanya’ya ilişkin Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın sosyal medya hesabından Türkiye’nin Almanya’ya yardıma hazır olduğunu ifade eden bir paylaşımda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-07-16 14:36:00 - 2021-07-16 14:37:24
İnsanlık görün! Türkiye'den Almanya'ya yardım eli

 Yeniakit  Ankara 

Şiddetli yağmurun neden olduğu sel nedeniyle sarsılan Almanya'da bilanço giderek ağırlaşırken Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın sosyal medya hesabından Türkiye’nin Almanya’ya yardıma hazır olduğunu ifade eden bir paylaşımda bulundu.

Selden hayatını kaybedenlere baş sağlığı dileyen Kalın yaptığı paylaşımda, “Almanya’nın Rheinland-Pfalz ve Kuzey-Ren Vestfalya eyaletlerindeki sel ve su baskınlarında hayatını kaybedenlere başsağlığı, yakınlarına sabırlar diliyoruz. Bu felaket karşısında Almanya’nın acısını paylaşıyoruz. Türkiye yardım için her daim hazırdır” ifadelerini kullandı.

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