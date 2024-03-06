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Aktüel İnsanlık Filistin için acil harekete geçmeli
Aktüel

İnsanlık Filistin için acil harekete geçmeli

Yeniakit Publisher
2024-03-06 11:21:00 -
İnsanlık Filistin için acil harekete geçmeli

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları Kocaeli’de lanetlendi.

İzmit kent merkezi Sabri Yalım Parkı mevkisinde bir araya gelen Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri Platformu üyeleri, acil ateşkes ve insani yardım talebinde bulundu. AK Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır’ın da katıldığı eylemde konuşan Platform Başkanı Muhammet Hanefi Akbulut, İsrail’in yıllardır ambargo ve abluka uyguladığı Gazze’ye çok büyük bir saldırı başlattığını belirterek, şunları söyledi: “BM ve Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından alınan tüm uluslararası kararlara rağmen İsrail hukuku tanımıyor ve saldırılarını sürdürüyor. Vicdan sahibi tüm insanlara sesleniyoruz. Herkes yaşanan bu büyük soykırıma karşı harekete geçmeli. Atılması gereken adımları acil atılmalı.”

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