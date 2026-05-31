  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bakan Fidan'dan Japonya'ya iş birliği mesajı! İHA'da güçler birleşiyor Şamil Tayyar, Özel’in alternatif bayramlaşmasını böyle yorumladı! “İki merkezli parti stratejisiyle belli ki ayrışmanın temelini atıyor” Özgür Özel CHP’yi ve Atatürk’ü Kılıçdaroğlu’na bırakıp gitti! Son dakika! Hain Kemal sloganları arasında Mansur'u gören Özgür gaza geldi: Beni seven arkamdan gelsin..! İmamoğlu fondaşından algı operasyonu: Sözcü’den miting öncesi manipülasyon CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu açıklamalarda bulundu CHP karpuz gibi ikiye yarıldı! Genel Merkez mi Güvenpark mı kalabalık olacak? Kılıçdaroğlu 2.5 yıl sonra CHP binasında! Hırsızlar şokta: Bay Kemal karanfillerle karşılandı Kritik gün! CHP'de iki ayrı bayramlaşma, iki ayrı merkez! Gözler Ankara'da: Kılıçdaroğlu ne açıklayacak? Her dakika kalabalık artıyor: Kemal Kılıçdaroğlu ilk kez Genel Merkez'de! Şimdi arınma zamanı...
Dünya İnsanlık düşmanı siyonistler! Çocukları katlettiler
Dünya

İnsanlık düşmanı siyonistler! Çocukları katlettiler

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
İnsanlık düşmanı siyonistler! Çocukları katlettiler

İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyindeki Sayda kentine bağlı Adlun beldesine düzenlediği hava saldırısında, aynı aileden 6’sı çocuk 9 Suriyeli sığınmacı hayatını kaybetti. Saldırı, ateşkesin uzatıldığı dönemde sivilleri hedef alan en ağır olaylardan biri olarak kayda geçti.

İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyine yönelik saldırılarında sivil can kaybı ağırlaşmaya devam ediyor. Son olarak Sayda kentine bağlı Adlun beldesinde sivillerin yaşadığı bir evin hedef alındığı hava saldırısında, aynı aileden 9 Suriyeli sığınmacı yaşamını yitirdi.

Lübnan resmi kaynaklarına göre saldırıda vurulan evin enkazı altında kalanların 6’sı çocuktu. Yaşanan olay, Lübnan cephesinde ateşkese rağmen süren saldırıların siviller üzerindeki yıkıcı etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları Adlun beldesinde sivillerin yaşadığı bir evi hedef aldı.

Lübnan Sağlık Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, enkaz altından çıkarılan cenazelerin aynı aileden 6'sı çocuk 9 Suriyeliye ait olduğu bildirildi.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti. Lübnan hükümeti, bu süreçte ülke içinde yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen üçüncü tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün daha uzatılması ve haziran ayı başında dördüncü tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan son açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda toplam 3 bin 371 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da 25 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, orduya Lübnan'a yönelik saldırıların artırılması talimatını verdiğini söylemişti.

Ateşkes kararına rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerini hedef almaya devam ediyor.

İsrail Büyükelçisi Huckabee’den Lübnanlılara: İsrail’e teşekkür edin
İsrail Büyükelçisi Huckabee’den Lübnanlılara: İsrail’e teşekkür edin

Dünya

İsrail Büyükelçisi Huckabee’den Lübnanlılara: İsrail’e teşekkür edin

Terör ordusuna takviye! Barbarlardan Lübnan’da alçak plan
Terör ordusuna takviye! Barbarlardan Lübnan’da alçak plan

Dünya

Terör ordusuna takviye! Barbarlardan Lübnan’da alçak plan

Ateşkese rağmen yeni sürgün emri! İsrail ordusu Lübnan’da 21 beldeyi hedef gösterdi
Ateşkese rağmen yeni sürgün emri! İsrail ordusu Lübnan’da 21 beldeyi hedef gösterdi

Dünya

Ateşkese rağmen yeni sürgün emri! İsrail ordusu Lübnan’da 21 beldeyi hedef gösterdi

Gazze'den sonra Lübnan'ı da vurdu
Gazze'den sonra Lübnan'ı da vurdu

Gündem

Gazze'den sonra Lübnan'ı da vurdu

Lübnan Başbakanı Salam’dan İsrail’e sert tepki: "Yalnızca egemenliği değil, tarihi de siliyor"
Lübnan Başbakanı Salam’dan İsrail’e sert tepki: “Yalnızca egemenliği değil, tarihi de siliyor”

Dünya

Lübnan Başbakanı Salam’dan İsrail’e sert tepki: “Yalnızca egemenliği değil, tarihi de siliyor”

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23