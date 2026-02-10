  • İSTANBUL
İnsanlık dışı olay! Zihinsel engelli vatandaşı vince ters astılar
Yaşam

İnsanlık dışı olay! Zihinsel engelli vatandaşı vince ters astılar

Ankara’da zihinsel engelli bir vatandaşın maruz kaldığı olay kamuoyunda infiale yol açtı. Ayağından vince bağlanarak ters şekilde asılan M.S.’nin görüntülerinin kayda alınıp sosyal medyada paylaşılması üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Ankara’da zihinsel engelli M.S.’yi ayağından vince bağlayarak videosunu çekip sanal medyada yayınlayan K.B., M.Ş., ve N.A. ile olayı öğrenmesine rağmen herhangi bir müdahalede bulunmayan iş yeri sahibi yakalandı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sanal medyada olaya ilişkin görüntülerin yayınlanması üzerine soruşturma başlatan polis ekipleri, mağdur M.S.’nin olayın gerçekleştiği iş yerinde getir götür işlerine çalıştığını tespit etti. Zihinsen engelli olduğu öğrenilen M.S.’yi ayağından vince bağlayarak video çektiği belirlenen K.B., M.Ş. ve N.A. ile olayı öğrenmesine rağmen herhangi bir müdahalede bulunmadığı öğrenilen iş yeri sahibi B.Ç. gözaltına alındı. Şüphelilerin, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

