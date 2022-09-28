İnsanlık dersi vermeye kalkana bak sen! HDP'li Hüda darbecileri böyle savundu..

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Terör sevici Hüda Kaya, sözde insan hakkı söylemi ile 28 Şubat'ın darbeci generallerini güzelledi.

Milyonlarca dindara zulmeden darbecilerin yargılandığı 28 Şubat davasından çekildiğini söyleyen HDP'li Kaya, "Maalesef ülkemizde pek çok davada olduğu gibi 28 Şubat davasında da adil bir yargılama olduğunu düşünmüyorum. Paşaların adil yargılanmadıkları ve siyasi hesaplarla tutuldukları ortada. Siyasi çıkar ve yapay intikam tiyatrosuna dönüşen 28 Şubat davasındaki şikâyetimden / müdahilliğimden çekiliyorum." dedi.

Hüda Kaya'nın açıklaması Yeni Akit'te, "Başörtüsü savunuculuğu da hikayeymiş! Hüda Kaya'dan 28 Şubat yasakçılarına jest" başlığı ile yer aldı.

Oğlu Muhammet Cihat'ın PKK terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan ile fotoğrafları ortaya çıkan, başındaki örtüsü ile mecliste LGBT paçavrası açan HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, Akit'e insanlık dersi vermeye kalktı.

28 Şubat'ın darbecileri üzerinden Akit'i hedef alan Kaya, "İnsan olabilmeyi anlayabilseydiniz keşke! Evet, 28 Şubat paşaları da dahil tüm hasta ve yaşlı mahkumlar serbest kalmalıdır." dedi.

Darbecileri savunan Kaya, mesajını şöyle tamamladı: Onlar duvarlar ardında bakımdan, tedaviden yoksun iken nasıl uyuyabiliyorsunuz?

Hüda Kaya'nın oğlu Muhammet Kaya!

Hüda Kaya Kandil'de!