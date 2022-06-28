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Dünya İnsanlık adına büyük utanç! Ölenlerin sayısı 50'ye yükseldi
Dünya

İnsanlık adına büyük utanç! Ölenlerin sayısı 50'ye yükseldi

Amerika Birleşik Devletleri'nin Texas eyaletinin San Antonio kentinde terk edilmiş kamyonda hayatını kaybeden göçmenlerin sayısı 50'ye yükseldi.

Yeniakit Publisher
2022-06-28 17:02:00 -
İnsanlık adına büyük utanç! Ölenlerin sayısı 50'ye yükseldi

ABD'nin Texas eyaletinin San Antonio kentinde terk edilmiş kamyonda hayatını kaybeden göçmenlerin sayısı 50'ye yükseldi.

Yetkililer, San Antonio kentinde, ilk başta 46 olarak açıkladıkları, terk edilmiş kamyonda bulunan ölü sayısını 50 olarak güncelledi.

Kamyonda bulunan 4'ü çocuk 16 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Kamyondaki göçmenlerin yasa dışı yollardan ABD'ye geçmeye çalıştığı belirtildi.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador ise göçmenlerin 22'sinin Meksika vatandaşı, 7'sinin Guatemala, 2 sinin ise Honduras'tan olduğunu açıkladı.

Diğer 19 kişinin ise kimliği henüz açıklanmadı.

San Antonio Polis Şefi William McManus ise terk edilen kamyona ilişkin 3 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Gözaltına alınan kişilerin kimlikleri ise henüz açıklanmadı.

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