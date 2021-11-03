İnsanlığın yüz karası: Stalin soykırımı

ÇINAR DEMİR ANKARA

2 Kasım’ı 3 Kasım’a bağlayan gece, Karaçay Türklerinin yaşadığı bölgelere giren ve binlerce askerin eşlik ettiği kamyonlar, çoluk, çocuk, yaşlı genç demeden bütün Karaçay Türklerini evlerinden yaka paça alarak tren istasyonlarına götürdü. Hayvan vagonlarına doldurularak Sibirya’ya gönderilen 27.212 Karaçay Türk'ü yetişkin ile 22.000 Karaçaylı bebek ve çocuk yolculuk sırasında öldü. Binlerce Karaçaylı çocuk, öksüz ve yetim, kadınlar ise dul ve kimsesiz kaldı. Karaçayları Kırım Tatar Türkleri, Ahıska Türkleri, Çeçenler, İnguşlar, Malkarlar, Dağıstanlılar gibi diğer Müslüman Türk halkları takip etti. Stalin’in sürgün zulmüyle yüz binlerce Türk hayatını kaybetti.

Araştırmacı yazar Dr. Hayati Bice’nin sürgüne ilişkin derlediği bilgilere göre, 2 Kasım 1943 gecesi sabaha karşı evlerinden alınıp vagonlara doldurulan 69 bin 267 Karaçaylı’dan 27 bin 212 yetişkin ile 22 bin Karaçaylı bebek ve çocuk 15 gün yolculuk sırasında öldü. Ölenlerin cesetlerini vagonlardan aşağı attılar. Ayrıca Çeçen, İnguş, Karaçay Malkar Türklerinden yüzbinlerce insan sürgün sırasında hayatını kaybetti. Sadece Çeçen-İnguş’lardan ölenlerin sayısının 230 bin olması, korkunç kayıpların küçük bir bölümüydü.