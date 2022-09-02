İnsanlığın kıyıya vurduğu o fotoğraf halen yüreklerde! Tam 7 yıl oldu

Bodrum'da 2 Eylül 2015'te Suriye'deki savaştan kaçarak Yunanistan'a geçmek isterken bindikleri teknenin batması sonucu Alan Kurdi hayata gözlerini yummuştu. Suriyeli Alan, henüz 3 yaşında hayatın en zor, savaşın en acımasız yüzü ile karşı karşıya kalmıştı.

Bodrum'un Muğla ilçesinde bir kıyıya vuran cansız bedeni yürekleri yakmıştı. O trajik görüntü, Suriye'deki savaşın korkunç yüzünü bir kez daha ortaya koymuştu. Mülteci sorununun adeta sembolü olan Aylan bebek ölümünün 7. yılında olayın gerçekleştiği yerde anıldı.

Çiçeklerle ismi yazıldı

Alan bebek için, cansız bedeninin vurduğu Akyarlar Mahallesi'ndeki Fenerburnu Sahili süslendi. Yaşanan olayın acısının tazeliğini halen sürdürdüğünü vurgulamak için sahile begonvil çiçekleriyle "Aylan Bebek" yazıldı.

Anma etkinliğine katılanlar, üzücü olayın ardından basına ve kamuoyuna adı "Aylan bebek" olarak yansıyan Alan bebeğin bedeninin kıyıya vurduğu şekilde kumsala uzandı. Aralarında çocukların da bulunduğu grup, savaş mağduru göçmenlerin yaşadığı drama dikkati çekti. Anma etkinliğine, Bodrum'da çekimleri yapılan "Aylan Baby" filmin yönetmeni Ömer Sarıkaya ile bölgede yaşayan bazı vatandaşlar ve tatilciler de katıldı.

"Dünya Alan bebekten artık ders almalı"

Yönetmen Sarıkaya, AA muhabirine, Bu tür olayların artık durması gerektiğini dile getiren Sarıkaya, Türk milletinin duyarlı bir toplum olduğuna dikkati çekti.

"Kıyıya bir utanç sembolü ve insanlık ayıbı vurmuştur. Bu utanç tüm insanlığın ve tüm dünyanın ayıbıdır. Aslında en büyük ayıp Birleşmiş Milletlerin ayıbıdır. Ama şunu unutmasınlar ki bir gün bu ayıp onların da başına gelecektir. Türk milleti olarak hiçbir zaman insanlığı unutmuyoruz ve unutmayacağız. Tüm dünyanın Alan bebekten artık bir ders alması gerekiyor. Denizdeki balıklar bile uyandı fakat insanlık şu ana kadar hala uyanmadı. Umarım ki 2023'ten sonraki yıllar tüm dünya uyanır ve bu tür olaylar bir daha olmaz."

"O fotoğrafı her gördüğümde etkileniyorum"

Anma etkinliğine katılan tatilcilerden Efe Güçlü de 2014 doğumlu bir çocuğunun olduğunu, olayı ilk duyduğu andan itibaren çok üzüldüğünü dile getirdi. "Bu tür olaylar Yunanistan unsurlarınca göçmenlerin geri itilmesinden kaynaklanıyor. Keşke çocuklara ve yaşlılara bizim ülkemiz kadar merhametli davransalar." Ama bu geçmişten gelen bir şey. Hiçbir ülke merhametli davranmıyor Türkiye kadar. Ben de o anlarda tepkimi göstermiştim. O fotoğrafı her gördüğümde hala etkileniyorum, duygulanıyorum. Çok üzücü bir olaydı." ifadelerini kullandı.